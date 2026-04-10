Nel fine settimana, presso il liceo Leone XIII, sono state avviate lezioni di recupero rivolte a studenti adulti che desiderano riprendere gli studi. L’iniziativa mira a offrire opportunità di formazione anche a chi ha interrotto gli studi in giovane età. Un partecipante ha affermato di aver trascorso oltre vent’anni lavorando in Italia, sentendo però la mancanza di un percorso formativo completo.

Milano, 10 aprile 2026 – “Ho passato più di vent’anni a lavorare in Italia, eppure sentivo che mi mancava qualcosa. l a mia istruzione. Mi sentivo un po’ f uori il mondo. Ora sto per finire la scuola primaria e non potete immaginare quanto questo mi renda felice”. Manuel (nome di fantasia) ha 47 anni, ha origini ecuadoriane e ogni sabato e domenica torna a scuola. Come Carmen, che aveva iniziato a studiare Giurisprudenza in Perù: a 17 anni è diventata mamma e ha congelato quel sogno. Oggi suo figlio si è diplomato e lei ha deciso di riprendere in mano i suoi studi ripartendo proprio dal corso che ha frequentato lui: vuole “diventare avvocato per poter aiutare gli altri”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lezioni nei weekend al Leone XIII: “Non è mai troppo tardi per studiare, riprendiamo in mano le nostre vite”

Armi in 3D nelle nostre scuole? Dobbiamo capire perché (prima che sia troppo tardi)Il primo caso è stato scoperto a Terlano, con coltelli a scatto fatti in casa che finivano a scuola.

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