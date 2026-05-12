GPG Nostini – Day 6 | vittoria bis di Riccardo Corna Rivivi l’evento su Assalto

Nel sesto giorno di gare a Riccione, Riccardo Corna ha conquistato il suo secondo oro consecutivo nella competizione di scherma giovanile. La giornata ha visto anche il successo di Vittoria Morelli, tra i protagonisti emergenti del torneo. L’evento ha attirato numerosi giovani atleti italiani e ha confermato la crescita di questa disciplina tra le nuove generazioni. La manifestazione continua a offrire un palcoscenico importante per i talenti in fase di affermazione.

È stata un’altra grande giornata di scherma a Riccione: protagonista Riccardo Corna, capace di replicare l’oro dell’anno scorso La scherma giovanile italiana ha i suoi nuovi volti emergenti del day 6 di Riccone, e portano i nomi di Riccardo Corna e Vittoria Morelli. Nella sesta giornata del 62esimo Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, sul lungomare romagnolo si sono scritti due capitoli speculari: la conferma di un campione e l’esplosione di un talento. Tra 206 spadisti “classe 2014”, Riccardo Corna (Polisportiva Scherma Bergamo) bissa l’oro dello scorso anno: in finale, un 10-7 perentorio su Iacopo Moschettini (Virtus Scherma Salento) certifica il suo dominio.🔗 Leggi su Sportface.it

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