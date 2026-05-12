GPG Nostini – Day 6 | vittoria bis di Riccardo Corna Rivivi l’evento su Assalto
Nel sesto giorno di gare a Riccione, Riccardo Corna ha conquistato il suo secondo oro consecutivo nella competizione di scherma giovanile. La giornata ha visto anche il successo di Vittoria Morelli, tra i protagonisti emergenti del torneo. L’evento ha attirato numerosi giovani atleti italiani e ha confermato la crescita di questa disciplina tra le nuove generazioni. La manifestazione continua a offrire un palcoscenico importante per i talenti in fase di affermazione.
È stata un’altra grande giornata di scherma a Riccione: protagonista Riccardo Corna, capace di replicare l’oro dell’anno scorso La scherma giovanile italiana ha i suoi nuovi volti emergenti del day 6 di Riccone, e portano i nomi di Riccardo Corna e Vittoria Morelli. Nella sesta giornata del 62esimo Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, sul lungomare romagnolo si sono scritti due capitoli speculari: la conferma di un campione e l’esplosione di un talento. Tra 206 spadisti “classe 2014”, Riccardo Corna (Polisportiva Scherma Bergamo) bissa l’oro dello scorso anno: in finale, un 10-7 perentorio su Iacopo Moschettini (Virtus Scherma Salento) certifica il suo dominio.🔗 Leggi su Sportface.it
Notizie correlate
GPG Nostini – Day 5: poker di Cuculi nella spada. Rivivi l’evento su AssaltoIl Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini ha regalato anche oggi grandi emozioni: rivedi l’evento su Assalto – Sportface TV Il 62esimo Gran Premio...
GPG Renzo Nostini, i primi quattro campioni italiani: rivivi l’evento su AssaltoIl Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini ha emesso i suoi primi verdetti: rivivi l’evento su Assalto – piattaforma Sportface TV Il futuro della...
Si parla di: 62° GPG Renzo Nostini – Trofeo Kinder Joy of Moving: Damiano Fiocchini ed Emilia Caprari nel fioretto, Martina Della Piana e Marco Petralia nella sciabola sono i primi campioni italiani di Riccione 2026; 62° GPG Renzo Nostini – Trofeo Kinder Joy of Moving: nella 5^ giornata di Riccione 2026 la spada si apre con il poker di Emanuele Cuculi e il successo di Eleonora Miglioni (guidata dalla nonna-maestra).
Bastia Umbra applaude i suoi protagonisti Si chiude la Seconda Prova del Grand Prix Kinder Joy of Moving di spada, ultimo appuntamento stagionale del circuito nazionale GPG prima del Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini di Riccione. Un fine se facebook