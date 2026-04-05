Mondiali scherma Giovani di Rio 2026 | nella notte di Pasqua brillano due medaglie di bronzo per l’Italia

Nella notte di Pasqua, ai Mondiali di scherma Giovani di Rio 2026, due atleti italiani hanno conquistato una medaglia di bronzo ciascuno. I fiorettisti Emanuele Iaquinta e Mattia De Cristofaro si sono posizionati sul terzo gradino del podio, portando a casa i riconoscimenti. La competizione ha visto anche altre nazionali partecipare con successo, ma sono stati i due italiani a salire sul podio in questa fase della manifestazione.

Nella notte di Pasqua, al Mondiale Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro 2026, brillano due medaglie di bronzo per l’Italia: le hanno conquistate Emanuele Iaquinta e Mattia De Cristofaro, splendidi protagonisti, insieme sul terzo gradino del podio, nella gara individuale di fioretto maschile Under 20. Una doppia medaglia pesantissima, che consacra tanto il 17enne romano delle Fiamme Gialle quanto il carabiniere bresciano di 19 anni nel gotha internazionale della specialità, per entrambi degna consacrazione di una stagione straordinaria lungo l’intero circuito di Coppa del Mondo. E c’è anche un dato storico di grande interesse in questo... 🔗 Leggi su Sportface.it

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