In occasione della partita tra Bologna e Napoli, la Lega Serie A ha deciso di premiare un gesto di fair play di un portiere. Dopo il fischio finale, il portiere della squadra di casa ha stretto la mano al portiere avversario, nonostante la sconfitta della sua squadra. La decisione ha suscitato commenti tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, che hanno ricordato altri episodi di lealtà in campo. Questa situazione si inserisce in un dibattito più ampio sui comportamenti sportivi in Italia.

Com’è oramai noto, la Lega Serie A ha scelto di premiare il fair play di Vanja Milinkovic-Savic che, al termine di Bologna Napoli, ha stretto le mani al portiere avversario, nonostante la sconfitta degli azzurri. La commissione incaricata di scegliere il momento più rappresentativo della lealtà e della correttezza è giunta alla decisione dopo una lunga e appassionata discussione. Il Napolista è venuto in possesso dei 10 gesti selezionati dalla commissione stessa che, fino all’ultimo, hanno conteso il premio al portierone azzurro. Si tratta di una serie di episodi che hanno commosso i votanti e che a malincuore sono stati esclusi dalla premiazione finale, sconfitti solo dall’epicità dell’abbraccio tra Milinkovic-Savic e Pessina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I dieci gesti di fair-play in Serie A sconfitti dalla stretta di mano da libro Cuore tra Milinkovic e Pessina

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