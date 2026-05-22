I convocati di Italiano per Bologna Inter | i rossoblù perdono Orsolini per il match contro i nerazzurri

Il tecnico della squadra di casa ha annunciato i nomi dei 22 giocatori convocati per la partita contro l’Inter. Tra le assenze, spicca la mancanza di Orsolini, che non sarà disponibile per questa occasione. La lista include tutti i componenti della rosa, ma l’assenza del giocatore sulla fascia destra rappresenta una novità rispetto alle precedenti convocazioni. La partita si avvicina e le scelte dell’allenatore sono state ufficializzate in vista dell’ultimo turno di campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui