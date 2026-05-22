I convocati di Italiano per Bologna Inter | i rossoblù perdono Orsolini per il match contro i nerazzurri

Da internews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico della squadra di casa ha annunciato i nomi dei 22 giocatori convocati per la partita contro l’Inter. Tra le assenze, spicca la mancanza di Orsolini, che non sarà disponibile per questa occasione. La lista include tutti i componenti della rosa, ma l’assenza del giocatore sulla fascia destra rappresenta una novità rispetto alle precedenti convocazioni. La partita si avvicina e le scelte dell’allenatore sono state ufficializzate in vista dell’ultimo turno di campionato.

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di Lorenzo Vezzaro Il tecnico rossoblù dirama la lista dei 22 per l’ultimo turno: tegola a destra per i padroni di casa in vista di Bologna Inter. Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei 22 calciatori convocati in vista della sfida di domani pomeriggio allo stadio Dall’Ara contro l’Inter, match valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa dovranno fare i conti con un’assenza pesante nel proprio scacchiere offensivo: non farà parte dell’incontro Riccardo Orsolini, costretto a sventolare bandiera bianca a causa di una lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra. Senza l’esterno azzurro, Italiano cercherà soluzioni alternative sulle corsie esterne per scardinare la difesa nerazzurra e chiudere la stagione davanti al proprio pubblico nel miglior modo possibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

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