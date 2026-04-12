Bologna Lecce 2-0 | a Italiano bastano Freuler e Orsolini i rossoblu tengono vive le speranze europee Cosa è successo al Dall’Ara

Nel match giocato al Dall’Ara, il Bologna ha battuto il Lecce 2-0 grazie ai gol di Freuler e Orsolini. La vittoria permette ai rossoblù di mantenere vive le speranze di qualificazione europea, mantenendo il ritmo nella classifica di campionato. La partita si è conclusa con un risultato che favorisce la squadra di Italiano, che ha ottenuto tre punti importanti in ottica futura.

di Luca Fioretti Bologna Lecce 2-0: vittoria per Italiano, i rossoblù conquistano tre punti fondamentali per continuare a inseguire la qualificazione europea. La domenica calcistica regala grandissime emozioni nella sfida tra Bologna e Lecce: i padroni di casa si impongono con il risultato di 1-0, conquistando una vittoria estremamente importante. A sbloccare il complicato equilibrio è stato Remo Freuler, autore della rete decisiva arrivata al minuto 26 del primo tempo: il centrocampista ha concretizzato al meglio una splendida azione, mandando in visibilio i calorosi tifosi presenti sugli spalti. Nel finale il sigillo di Riccardo Orsolini.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bologna Lecce 2-0: a Italiano bastano Freuler e Orsolini, i rossoblu tengono vive le speranze europee. Cosa è successo al Dall’Ara Bologna-Lazio 0-2, altro stop al Dall'Ara per i rossoblù. Doppietta di Taylor, Orsolini sbaglia un rigoreBologna, 22 marzo 2026 – Dalla vittoria dell’Olimpico alla sconfitta con la Lazio. Pagelle Bologna-Lecce 2-0, i voti della sfida: la decidono Freuler e OrsoliniIl Bologna batte il Lecce per 1-0 alla giornata numero 32 della Serie A con i rossoblu che arrivano a cinque punti dal settimo posto, attualmente...