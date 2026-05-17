Nel match tra Atalanta e Bologna, il risultato finale è stato 0-1 in favore dei rossoblù. Il gol decisivo è stato segnato da Orsolini, che ha portato i tre punti alla squadra ospite. La partita si è disputata alla New Balance Arena di Bergamo. Dopo la gara, l’allenatore del Bologna ha dichiarato di essere soddisfatto della vittoria. La sconfitta ha impedito all’Atalanta di qualificarsi per le competizioni europee.

Bergamo, 17 maggio 2026 – Una vittoria di Pirro per il Bologna alla New Balance Arena. Il gol di Orsolini non basta a compiere quel miracolo sportivo a cui aveva fatto appello Italiano. Di reti ne servivano tre e alla fine il successo, seppur importante, ha un sapore dolce amaro se si considerano i punti lasciati per strada dai rossoblù. Tra i pali torna Skoruspki, come aveva anticipato Italiano in conferenza stampa, con la coppia centrale tutta norvegese composta da Heggem e Helland che debutta dal 1’. In mediana torna Pobega mentre in avanti c’è Ferguson nel ruolo di rifinitore alle spalle di Castro, supportato da Bernardeschi e Rowe. Primo tempo . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta-Bologna 0-1, Orsolini regala 3 punti ai rossoblù ma sfuma l'Europa. Italiano: “Contento della vittoria”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

In Diretta : Bologna vs Atalanta | Serie A 2024/25 | Streaming completo della partita

Sullo stesso argomento

Napoli-Bologna 2-3, i rossoblù vincono al Maradona con una sforbiciata di Rowe. Italiano: "Bella vittoria. Sono contento”Bologna, 11 maggio 2026 – Partita vera aveva detto Italiano e partita vera è stata.

BOLOGNA-COMO 1-0 | IN EVIDENZA | L’intervento chirurgico dell’Orsolini regala la vittoria al Bologna | Serie A 2025/26Orsonaldo ha segnato un gol preciso nel secondo tempo della sfida del Bologna contro il Como, regalando ai Rossoblú la prima vittoria della.

SERIE A | Il Bologna vince 1-0 in casa dell'Atalanta, con gol di Orsolini su assist di Rowe. #ANSA x.com

Orsolini with the winner: Atalanta 0-1 Bologna reddit

Atalanta-Bologna 0-1: il tabellino della garaEcco di seguito il tabellino della gara: Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta (42' st Kolasinac), Ederson, de Roon (19' st Pasalic), Zalewski (19' st Musah); De Kete ... tuttomercatoweb.com

Serie A, Atalanta-Bologna 0-1: decide OrsoliniIl Bologna si impone per 1-0 in casa dell'Atalanta nel posticipo della 37esima giornata del campionato di Serie A. Un risultato che riapre il discorso per la ... lapresse.it