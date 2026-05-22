I concerti di MusicaMente all' Oratorio Santa Cita le musiche di Sollima dialogano con Bach
La stagione concertistica dell'associazione MusicaMente di Palermo prosegue il 27 maggio, alle 21, all'oratorio di Santa Cita con "Quando Bach incontra Sollima", protagonisti della serata saranno la violinista Elisa Citterio e il clavicembalista Stefano Demicheli, interpreti tra i più autorevoli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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