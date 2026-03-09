Sold out per l' inaugurazione della nuova stagione concertistica di Musicamente all' oratorio di Santa Cita

Ieri sera all’oratorio di Santa Cita si è svolta l’inaugurazione della 15esima stagione concertistica dell’associazione MusicaMente, che ha registrato il tutto esaurito. L’evento ha attirato un pubblico numeroso che ha riempito la location, dimostrando l’interesse per il nuovo ciclo di concerti. La serata ha visto esibirsi i musicisti impegnati nel primo appuntamento stagionale.

Un programma incentrato su Bach con ospiti il soprano Martina Licari, il basso Ugo Guagliardo, insieme all’Arianna Art Ensemble Grande successo e sold out ieri sera, all'oratorio di Santa Cita per l'inaugurazione della 15esima stagione concertistica dell'associazione MusicaMente. Protagonisti del concerto di apertura di stagione dal titolo Le voci dell’anima, incentrato sulla figura del compositore Johann Sebastian Bach, sono stati il soprano Martina Licari, il basso Ugo Guagliardo, insieme all’Arianna Art Ensemble che, per l'occasione, è stato composto da Alessandro Nasello, Gioacchino Comparetto (flauti dolci e oboe);... 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Sollima, Sardelli e Sparagna: arriva la quindicesima stagione concertistica dell'associazione MusicamenteSaranno quindici gli appuntamenti della quindicesima stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo, in programma dall’8 marzo al 20... Torrione Eventi, Carnevale all'oratorio della chiesa di Santa CroceL’ associazione Torrione Eventi APS e CLAAI Salerno annunciano che domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 17. Tutto quello che riguarda Santa Cita Discussioni sull' argomento Fulminacci a Domenica In cita Legnano. Il Mosaico dei bambini incanta Mara Venier: È stupendo; Dopo il successo a Messina, il Progetto del Governatore Rotary per la valorizzazione dei territori fa tappa a Pachino; Nel 2026 questa è la meta più ambita in Italia; Corriere dello Sport: Politano è la carta Champions: non solo corsa e cross. La Valchiria a Santa Cecilia, sold out per l'inaugurazione(di Luciano Fioramonti) Sono esauriti già da giorni i biglietti per le tre serate che da domani 23 ottobre alle 18 all' Auditorium Parco della Musica aprono la stagione sinfonica del' Accademia ... ansa.it Piero Dorfles e “Le parole del mare”, oggi a Palermo per gli Amici del libro all’Oratorio Santa Cita con Mario Azzolini #dorfles #palermo x.com Piero Dorfles e “Le parole del mare”, oggi a Palermo per gli gli Amici del libro all’Oratorio Santa Cita con Mario Azzolini. - facebook.com facebook