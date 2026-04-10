La stagione concertistica dell' associazione MusicaMente | all' Oratorio Santa Cita lo Stabat Mater di Pergolesi
La stagione concertistica organizzata dall’associazione MusicaMente di Palermo prosegue con il suo terzo evento previsto per domenica 12 aprile alle 19. La serata si terrà presso l’Oratorio di Santa Cita e vedrà la partecipazione dell’Arianna Art Ensemble, accompagnata dai soprano Jennifer Schettino e mezzosoprano Aurora Bruno. Il concerto prevede l’esecuzione dello Stabat Mater di Pergolesi.
Prosegue la stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo, con il suo terzo appuntamento, in programma domenica 12 aprile, alle 19, all'Oratorio di Santa Cita, con l'Arianna Art Ensemble e le cantanti Jennifer Schettino (soprano) e Aurora Bruno (mezzosoprano). Per l'occasione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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