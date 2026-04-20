La natura che cambia 125esima edizione 100 Pittori via Margutta

Dal 30 aprile al 3 maggio 2026, la storica mostra d’arte diffusa 100 Pittori Via Margutta si svolgerà nella celebre via di Roma. Questa edizione, la 125esima, avrà come tema “La natura che cambia” e vedrà coinvolti numerosi artisti provenienti da diverse regioni. La manifestazione si svolge lungo i tradizionali percorsi della via, dove le opere saranno esposte in spazi pubblici e privati.

Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 la suggestiva e rinomata Via Margutta ospita la 125esima edizione della storica mostra d’arte diffusa 100 Pittori Via Margutta, che quest’anno sarà dedicata a un tema quanto mai attuale “La natura che cambia”.La scelta non nasce da un intento “illustrativo” o.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Via Margutta si trasforma: la 125ª edizione dei Cento Pittori Sanremo raddoppia: nasce l’edizione estiva che cambia le regole del Festival. Tutto quello che sappiamoDurante le serate del Festival di Sanremo il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, lo aveva lasciato intendere più volte, tra una battuta e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: 125° edizione 100 Pittori Via Margutta: La natura che cambia; Via Margutta torna galleria d’arte a cielo aperto: al via la storica mostra dei Cento Pittori; Via Margutta, tornano i 100 Pittori: mostra dal 30 aprile; Via Margutta si trasforma: la 125ª edizione dei Cento Pittori. I 1000 quadri più belli di tutti i tempi. . Riconosci l'artista dal suo autoritratto. I pittori hanno indagato spesso il proprio volto o la propria figura. Vi propongo un quiz per mettervi alla prova. Fatemi sapere quali avete riconosciuto - facebook.com facebook