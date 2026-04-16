A Roma, lungo la storica via Margutta, si svolge la 125ª edizione della mostra “Cento Pittori”. L’evento si tiene dal 30 aprile al 3 maggio 2026 e coinvolge artisti provenienti da diverse parti, che espongono le proprie opere lungo la strada. La manifestazione rappresenta una tradizione consolidata nel panorama artistico locale, attirando visitatori e appassionati di pittura.

Cosa: 125ª edizione della mostra storica “Cento Pittori Via Margutta”. Dove e Quando: Via Margutta (Roma), dal 30 aprile al 3 maggio 2026. Perché: Una mostra diffusa dedicata alla metamorfosi ambientale con il tema “La natura che cambia”. Roma ritrova il suo cavalletto più celebre. Dal 30 aprile al 3 maggio 2026, la storica e poetica Via Margutta torna a farsi galleria a cielo aperto per la 125ª edizione dei Cento Pittori. Quest’anno, l’esposizione non è solo un omaggio alla tradizione artistica della Capitale, ma si fa portavoce di un’urgenza globale attraverso il tema “La natura che cambia”. Sotto il cielo di una delle strade più amate da artisti e cineasti, il pubblico potrà immergersi in un percorso visivo che esplora le fragilità e le rigenerazioni degli ecosistemi contemporanei.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Via Margutta si trasforma: la 125ª edizione dei Cento Pittori

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