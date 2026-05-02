Un fil rouge di cultura e identità taglio del nastro per la mostra I 70 chilometri d’oro di Paolo Orsi

Nella sede della prefettura di Reggio Calabria si è tenuta l’inaugurazione della mostra fotografica intitolata “I 70 km d’oro dalla Bovesia alla Locride e l’Eredità di Paolo Orsi”. L’esposizione presenta immagini e documenti che illustrano le varie fasi di ricerca, scavo, studio e restauro legate all’attività di Paolo Orsi. La mostra si inserisce in un percorso che unisce cultura e identità del territorio.

Nella prestigiosa cornice della prefettura di Reggio Calabria è stata inaugurata la mostra fotografica “I 70 km d’oro dalla Bovesia alla Locride e l’Eredità di Paolo Orsi”, un’esposizione di immagini e documenti che ripercorrono l’intensa attività di ricerca, scavo, studio e restauro condotta.🔗 Leggi su Reggiotoday.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Avellino, mostra sui vini d’Irpinia: taglio del nastro con il presidente della Lega di Serie B Paolo BedinLa Provincia di Avellino, nell’ambito della sponsorizzazione a favore dell’US Avellino 1912, che promuove il brand “Paesaggi di vini”, ha organizzato... "Sguardi di donna", taglio del nastro per la mostra fotograficaTaglio del nastro all’Infopoint di piazza della Libertà per l’esposizione degli scatti di "Sguardi di donna", contest indetto in occasione della... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Reggio, in Prefettura la mostra fotografica I 70 km d'oro dalla Bovesia alla Locride e l'Eredita di Paolo Orsi · ilreggino.it; I 70 km d’oro dalla Bovesia alla Locride e l’Eredità di Paolo Orsi: mostra fotografica in Prefettura; I 70 km d’oro dalla Bovesia alla Locride: alla Prefettura di Reggio Calabria la mostra sull’eredità di Paolo Orsi. “I 70 km d’oro” dalla Bovesia alla Locride: alla Prefettura di Reggio Calabria la mostra sull’eredità di Paolo Orsi - facebook.com facebook