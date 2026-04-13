A Cremona si è aperta la ventunesima edizione della Mostra Internazionale di Illustratori, che quest’anno si concentra sul tema del fallimento come fonte di ispirazione artistica. La mostra presenta opere che sfidano i convenzionali standard estetici, proponendo un’interpretazione innovativa del concetto di errore. Gli artisti coinvolti hanno scelto di esplorare le potenzialità creative insite negli insuccessi, trasformando il fallimento in un elemento centrale dell’esposizione.

La ventunesima edizione della Mostra Internazionale di Illustratori ha debuttato a Cremona con un approccio che ribalta i canoni estetici tradizionali, affrontando il tema del fallimento come elemento generativo. L’evento, organizzato dall’Associazione Tapirulan in sinergia con l’amministrazione comunale, ha dato il via a un percorso espositivo che coinvolge due diverse sedi cittadine per celebrare la capacità dell’errore di alimentare la creatività. L’estetica dell’errore tra Spazio Tapirulan e Padiglione Amati. Il cuore pulsante della manifestazione si distribuisce tra le mura dello Spazio Tapirulan e il Padiglione Amati presso il Museo del Violino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona celebra il fallimento: la mostra che trasforma l’errore in arte

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