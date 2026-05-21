Stop alla musica i carabinieri interrompono la festa con Mick Jagger

Mercoledì sera a Stromboli i carabinieri sono intervenuti per interrompere una festa privata durante la quale si ascoltava musica, in violazione di un'ordinanza che vieta l'uso di musica nelle serate del mercoledì. La festa si svolgeva in occasione della conclusione delle riprese di un film e tra i partecipanti c'era anche un noto cantante. All’arrivo delle forze dell’ordine, sono stati adottati i provvedimenti necessari per far rispettare le disposizioni comunali.

La musica il mercoledì a Stromboli è vietata e alla festa privata organizzata per la fine delle riprese di “Three Incestuous Sisters", cui partecipava anche Mick Jagger, è stata interrotta dall'arrivo dei carabinieri intervenuti per far rispettare l'ordinanza sindacale.Così il party organizzato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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