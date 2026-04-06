Elezioni a Chieti Fintred ai candidati sindaco | Serve una casa delle associazioni

In vista delle prossime elezioni comunali a Chieti, l’associazione Fintred odv ha rivolto un appello ai candidati sindaco, chiedendo un maggiore sostegno e attenzione nei confronti del settore delle associazioni. L’organizzazione, che si occupa di nefropatici trapiantati di rene e donatori, ha sottolineato la necessità di istituire una “casa delle associazioni” per favorire il coordinamento tra le diverse realtà del terzo settore.

L’appello dell’associazione: “Il volontariato è una risorsa fondamentale, ma manca supporto concreto e una sede adeguata” L’obiettivo è riportare al centro del dibattito politico il ruolo delle associazioni nel sociale, considerate una risorsa fondamentale per il territorio. “Offrono ogni giorno supporto, assistenza e ascolto, soprattutto alle persone più fragili, contribuendo in modo significativo al benessere della comunità”, si legge nella nota. Fintred sottolinea come molte realtà associative operino senza scopo di lucro e spesso senza un sostegno economico stabile, basandosi esclusivamente sull’impegno dei volontari. Un’attività che, pur gratuita, richiede responsabilità, tempo e dedizione e non può essere considerata secondaria. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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