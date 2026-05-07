House of the Dragon 3 il nuovo poster spoilera il destino dei personaggi?

Con l’uscita della nuova locandina di House of the Dragon 3, molti fan hanno osservato alcuni dettagli che sembrano anticipare il destino di alcuni personaggi. Alcuni di questi elementi sono stati notati analizzando attentamente le immagini, portando a speculazioni sulla trama. La scena mostrata sembra suggerire sviluppi importanti per alcune storyline e personaggi chiave della serie. La locandina ha generato discussioni tra gli appassionati, che cercano di interpretare i segnali nascosti nella grafica.

Con l'arrivo della locandina, in molti hanno notato dei dettagli un po' troppo ovvi nella collocazione dei vari personaggi della serie che ambiscono a sedersi sul Trono di Spade House of the Dragon tornerà con la terza stagione questo giugno e, dopo il nuovo trailer pubblicato giorni fa, è stato condiviso anche un nuovo poster della serie prequel de Il Trono di Spade. È quindi probabile che abbiate notato anche quello che si è rivelato un approccio piuttosto anticonvenzionale: il poster è stato condiviso pezzo per pezzo su vari account di fan nell'arco di 24 ore, chiedendo proprio ai più appassionati dello show di ricomporlo, come in un puzzle.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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