Hockey ghiaccio | l’Italia segnai ai Mondiali ma cede nettamente alla Slovacchia
Durante i Mondiali di hockey su ghiaccio della Top Division 2026, che si stanno disputando in Svizzera, la nazionale italiana ha subito due sconfitte consecutive. Dopo aver perso 0-6 contro il Canada, la squadra italiana ha affrontato la Slovacchia, riuscendo a segnare un gol, ma comunque perdendo in modo netto. La competizione è in pieno svolgimento e le partite proseguono con le squadre che si sfidano per i primi posti della classifica.
Dopo il ko per 0-6 contro il Canada, per la nazionale italiana di hockey su ghiaccio arriva la seconda sconfitta ai Mondiali Top Division 2026, in corso di svolgimento in Svizzera. Il Blue Team è stato battuto infatti dalla Slovacchia con lo score finale di 1-4. LA CRONACA Alla BCF Arena di Friburgo, in un incontro valido per il Gruppo B, gli azzurri partono bene provando a impensierire i rivali che però superata la fase iniziale di studio rompono l’equilibrio grazie al tap-in di Hrivik che vale il punto dell’1-0 a poco meno di 6 minuti dal riposo. E’ una rete che modifica le dinamiche del match e manda gli slovacchi in vantaggio al break.... 🔗 Leggi su Oasport.it
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