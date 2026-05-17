Hockey ghiaccio | l’Italia segnai ai Mondiali ma cede nettamente alla Slovacchia

Durante i Mondiali di hockey su ghiaccio della Top Division 2026, che si stanno disputando in Svizzera, la nazionale italiana ha subito due sconfitte consecutive. Dopo aver perso 0-6 contro il Canada, la squadra italiana ha affrontato la Slovacchia, riuscendo a segnare un gol, ma comunque perdendo in modo netto. La competizione è in pieno svolgimento e le partite proseguono con le squadre che si sfidano per i primi posti della classifica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui