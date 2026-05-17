Hockey ghiaccio | l’Italia segna ai Mondiali ma cede nettamente alla Slovacchia

Durante i Mondiali di hockey su ghiaccio in Svizzera, la nazionale italiana ha subito due sconfitte consecutive. Dopo aver perso 0-6 contro il Canada, la squadra si è confrontata con la Slovacchia, contro cui ha segnato un gol ma ha perso con un punteggio molto ampio. La partecipazione italiana continua con questa serie di risultati negativi nella fase di qualificazione del torneo Top Division 2026.

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