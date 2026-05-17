Hockey ghiaccio | l’Italia segna ai Mondiali ma cede nettamente alla Slovacchia
Durante i Mondiali di hockey su ghiaccio in Svizzera, la nazionale italiana ha subito due sconfitte consecutive. Dopo aver perso 0-6 contro il Canada, la squadra si è confrontata con la Slovacchia, contro cui ha segnato un gol ma ha perso con un punteggio molto ampio. La partecipazione italiana continua con questa serie di risultati negativi nella fase di qualificazione del torneo Top Division 2026.
Dopo il ko per 0-6 contro il Canada, per la nazionale italiana di hockey su ghiaccio arriva la seconda sconfitta ai Mondiali Top Division 2026, in corso di svolgimento in Svizzera. Il Blue Team è stato battuto infatti dalla Slovacchia con lo score finale di 1-4. LA CRONACA Alla BCF Arena di Friburgo, in un incontro valido per il Gruppo B, gli azzurri partono bene provando a impensierire i rivali che però superata la fase iniziale di studio rompono l’equilibrio grazie al tap-in di Hrivik che vale il punto dell’1-0 a poco meno di 6 minuti dal riposo. E’ una rete che modifica le dinamiche del match e manda gli slovacchi in vantaggio al break.... 🔗 Leggi su Oasport.it
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