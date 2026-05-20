Hockey ghiaccio | l’Italia sogna il primo successo ai Mondiali ma la Cechia rimonta e vince
L’Italia affronta il suo quarto match ai Mondiali 2026 di hockey ghiaccio in Svizzera, sperando di ottenere il primo successo nel torneo. Tuttavia, la squadra italiana si trova a dover affrontare una rimonta da parte della Repubblica Ceca, che alla fine si impone con il punteggio finale. La partita si conclude con la vittoria della nazionale ceca, interrompendo così la serie di tentativi degli azzurri di conquistare il primo risultato positivo in questa edizione dei campionati del mondo.
La grande illusione. L’Italia sogna il primo trionfo ma cade anche nel quarto impegno dei Mondiali 2026 di hockey ghiaccio di Top Division in corso di svolgimento in Svizzera. Alla BCF-Arena di Friburgo è andato in scena un match davvero vibrante. Gli azzurri nonostante tanta sofferenza passano in vantaggio contro i fortissimi cechi, mantengono il punteggio a lungo, ma nel finale arriva la rimonta degli avversari che, da un lato, proseguono la corsa ai piani alti della classifica, dall’altra lascia ancora a quota zero la nostra formazione. Gli spunti positivi tuttavia non sono mancati soprattutto pensando ai prossimi incontri nei quali l’Italia si giocherà la salvezza. 🔗 Leggi su Oasport.it
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