Uno studio condotto da un ricercatore dell'Università di Torino evidenzia che le formulazioni long acting per il trattamento dell’HIV permettono di garantire una maggiore aderenza alla terapia. Secondo l’esperto, questi farmaci rappresentano un cambiamento significativo nella gestione logistica delle cure, offrendo nuove possibilità per i pazienti. La ricerca si concentra sull’efficacia e sulla praticità di questa tipologia di terapia.

Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) - "Le formulazioni long acting rappresentano un cambio di paradigma logistico importante. Iniettare un farmaco con proprietà che lo fanno permanere a lungo a livelli adeguati per sopprimere la replicazione virale toglie di fatto quel rituale giornaliero", ed evita al paziente di "ricordarsi che hai un'infezione che devi chemiosopprimere. Il poter vedere il paziente 1 o 2 volte l'anno riduce il rischio che aderenza e vita quotidiana diventino un problema. E' anche un bel modo di investire il denaro pubblico, perché siamo certi che il paziente è per forza aderente in quanto il farmaco viene somministrato sotto controllo medico". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Hiv, Di Perri (UniTo): “Long acting dà certezza di aderenza a terapia”

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