Herencias 2026 si congeda con il grido silenzioso di Malagueñas | il teatro della memoria attraversa Roma e arriva dritto al cuore
L'ultimo spettacolo della rassegna Herencias 2026 si è tenuto al Teatro Palladium di Roma, con le Malagueñas. La performance ha coinvolto il pubblico con un'esibizione che ha unito musica e memoria, attraversando il teatro come un silenzioso grido. La scena ha rappresentato corpi feriti e momenti di ironia tragica, lasciando un ricordo collettivo tra gli spettatori.
Il vento soffia forte tra le assi delTeatro Palladium di Roma, portando con sé un’eco che sa di dimenticanza e ricordo. Lo scorso8 maggioè andato in scena l’atto conclusivo diHerencias 2026conMalagueñas (Il gene rosso). L’opera diJosé Cruz, restituita alla lingua italiana attraverso l’accurata traduzione diCarlotta Paratoree trasposta sul palcoscenico dal sensibile sguardo diFerdinando Ceriani, ha scosso profondamente gli spettatori. Squarciando il velo suuna delle pagine più oscure della dittatura franchista, la pièce ha tramutato la scena nellacustode di una verità storica rimasta troppo a lungo confinata nel silenzio. L’ultima tappa del percorso coordinato daSimone Treccaha lasciato il pubblico immerso inun raccoglimento denso, tipico del teatro autentico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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