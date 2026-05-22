Herencias 2026 si congeda con il grido silenzioso di Malagueñas | il teatro della memoria attraversa Roma e arriva dritto al cuore

Notizia in breve

L'ultimo spettacolo della rassegna Herencias 2026 si è tenuto al Teatro Palladium di Roma, con le Malagueñas. La performance ha coinvolto il pubblico con un'esibizione che ha unito musica e memoria, attraversando il teatro come un silenzioso grido. La scena ha rappresentato corpi feriti e momenti di ironia tragica, lasciando un ricordo collettivo tra gli spettatori.