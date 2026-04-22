Herencias 2026 | il teatro civile al Palladium di Roma

È stata annunciata la quinta edizione di Herencias, rassegna dedicata alle scritture di memoria e identità, che si terrà al teatro Palladium di Roma. La manifestazione si concentra sul teatro e sulla cultura civile ispanica, proponendo spettacoli e incontri che esplorano temi legati alla memoria storica e all’identità culturale. La rassegna si svolge nel corso dell’anno 2026 e coinvolge diversi artisti e realtà teatrali.

Cosa: La quinta edizione della rassegna Herencias – scritture di memoria e identità, dedicata al teatro e alla cultura civile ispanica.. Dove e Quando: Al Teatro Palladium di Roma dal 4 all’8 maggio 2026, con un’anteprima speciale il 29 aprile alla Real Academia de España.. Perché: Per esplorare, attraverso sette potenti parole chiave, i traumi storici e le discriminazioni del presente, unendo performance teatrali a spazi di riflessione e dibattito.. La città di Roma si riconferma un crocevia fondamentale per il dialogo internazionale e la riflessione sui diritti umani, accogliendo progetti culturali capaci di scuotere le coscienze. In un’epoca in cui le ombre dell’intolleranza sembrano riaffacciarsi prepotentemente, il palcoscenico torna a rivendicare il suo ruolo di spazio civico e politico per eccellenza.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Herencias 2026: il teatro civile al Palladium di Roma Notizie correlate Leggi anche: Tornano ‘I Cesaroni’, bagno di folla per il cast al teatro Palladium di Roma Leggi anche: Lusofonie 2026: al Teatro Palladium un viaggio nel mondo lusofono Contenuti e approfondimenti Lusofonie, voci dall’Atlantico al Teatro PalladiumDal 18 al 20 marzo 2026 al Teatro Palladium arriva Lusofonie – Festival delle culture di lingua portoghese, un attraversamento di suoni, parole, immagini e memorie che mette in dialogo Brasile, ... romatoday.it Aiman Mussakhajayeva e Kazakh State Symphony Orchestra in concerto al Teatro PalladiumNel 2026 prosegue il tour internazionale della Kazakh State Symphony Orchestra, che arriva a Roma il 19 aprile sul palco del Teatro Palladium, portando con sé una delle espressioni più autorevoli e ... romatoday.it