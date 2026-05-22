Hera lo sguardo sul territorio | Il radicamento territoriale unisce il nostro gruppo al Carlino

In occasione dei 140 anni del quotidiano locale, si è tenuta una mostra presso gli Antichi Chiostri Danteschi, dedicata alla storia del giornale e al ruolo svolto sul territorio. L’evento ha offerto l’opportunità di mettere in luce le radici storiche e il legame tra il gruppo editoriale e le comunità locali. La manifestazione ha anche evidenziato come le grandi realtà che operano nel settore si relazionano con le identità delle aree in cui sono presenti.

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