Hera lo sguardo sul territorio | Il radicamento territoriale unisce il nostro gruppo al Carlino

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dei 140 anni del quotidiano locale, si è tenuta una mostra presso gli Antichi Chiostri Danteschi, dedicata alla storia del giornale e al ruolo svolto sul territorio. L’evento ha offerto l’opportunità di mettere in luce le radici storiche e il legame tra il gruppo editoriale e le comunità locali. La manifestazione ha anche evidenziato come le grandi realtà che operano nel settore si relazionano con le identità delle aree in cui sono presenti.

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La mostra per i 140 anni del Carlino agli Antichi Chiostri Danteschi, è anche un’occasione per valorizzare l’identità storica del territorio e per riflettere sul rapporto tra le grandi realtà che vi operano e le comunità locali. "Tra queste realtà il Gruppo Hera, che – spiega Cristian Fabbri presidente esecutivo del Gruppo Hera - è fortemente radicato nel Ravennate e fornisce servizi ambientali, idrici ed energetici e ha deciso di sostenere questo progetto perché allineato al proprio approccio di creazione di valore condiviso, a partire dall’ecosistema territoriale in cui opera". Perché Hera ha scelto di essere al fianco del Resto del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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