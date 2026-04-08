Il vintage ultra-selezionato al chilo tra ricerca e radicamento territoriale | Unsane Vintage Kilo arriva a Terni

A Terni, presso l’Istituto Leonino, si terrà una vendita di capi vintage al chilo promossa da Unsane Vintage Kilo. L’evento si distingue per un approccio che unisce la selezione accurata di pezzi rari a un forte radicamento nel territorio locale. La formula prevede la vendita di abbigliamento usato, offrendo ai visitatori la possibilità di scegliere tra capi di qualità, con un metodo che privilegia la cura e l’attenzione alla selezione rispetto alla semplice quantità.

Unsane Vintage Kilo arriva all’Istituto Leonino di Terni con un format che ridefinisce il vintage al chilo e lo porta oltre la logica della quantità per trasformarlo in un’esperienza basata sulla scelta.A Terni il progetto assume una dimensione radicata, grazie alla collaborazione con realtà. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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