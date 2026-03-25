Gruppo Hera utile in crescita e investimenti record | nel 2025 distribuito valore al territorio per più di 2 miliardi

Nel 2025, il Gruppo Hera ha registrato un utile in crescita e ha effettuato investimenti record. Sono stati distribuiti ai territori più di 2 miliardi di euro in valore. L'azienda ha concluso l'esercizio con una consolidata crescita industriale e una capacità di generare valore per le aree servite.

Il bilancio approvato dal Cda segna un balzo del 20% negli interventi su ambiente e reti. Proposta una cedola da 16 centesimi per azione. Fabbri: "Accelerata industriale nonostante l'instabilità" Il Gruppo Hera archivia l'esercizio 2025 consolidando la propria crescita industriale e confermando una solida capacità di generare valore per i territori serviti. Il Consiglio di amministrazione, presieduto da Cristian Fabbri, ha approvato i risultati al 31 dicembre che evidenziano un utile netto per gli azionisti in aumento e un volume di investimenti che tocca il punto più alto nella storia della multiutility, superando la soglia del miliardo di euro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Gruppo Hera, utile in crescita e investimenti record: nel 2025 distribuito valore al territorio per più di 2 miliardi Articoli correlati Hera, un miliardo di investimenti e 2,1 miliardi "restituiti" al territorio: approvato il bilancio 2025Il bilancio approvato dal Cda segna un balzo del 20% negli interventi su ambiente e reti. Gruppo Hera, pioggia di investimenti sulla Romagna: nel 2025 distribuiti 2,1 miliardi di euroIl bilancio approvato dal Cda segna un balzo del 20% negli interventi su ambiente e reti. Contenuti e approfondimenti su Gruppo Hera Temi più discussi: Un viaggio nel Barocco: Hera rinnova il suo impegno accanto alla Fondazione Cassa di Risparmi di Forlì; Il Gruppo Hera perfeziona l’acquisto del Gruppo Sostelia; Gruppo Hera, Panini e Armando Testa insieme per Un sogno chiamato riciclo; Il Gruppo Hera perfeziona l’acquisto del Gruppo Sostelia. Hera, utile netto a 464 milioni (+4%) e investimenti a oltre un miliardo: proposto dividendo a 16 centesimi(Teleborsa) - Il Gruppo Hera ha chiuso il 2025 con un risultato netto di pertinenza degli azionisti pari a 464,3 milioni di euro, in crescita del 3,9% su base omogenea rispetto al 2024, anno che aveva ... finanza.repubblica.it Hera, nel 2025 ricavi a 12,812 miliardi di euro (-0,6%), utile netto a 464,3 milioni (+3,9%)Hera ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 12.812,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i ricavi del 2024 (-0,6%). Il margine operativo lordo è pari a 1.537,2 milioni di euro, in calo del 3,2% ... adnkronos.com Scart è il progetto artistico del Gruppo Hera, che da quasi trent’anni trasforma gli scarti in opere d’arte: ad esempio, statue, arredi, installazioni, o, come in questo caso, quadri - facebook.com facebook GruppoHera x.com