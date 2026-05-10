Helena Prestes si prende Times Square | arriva una sorpresa per l’ex gieffina

Da ilsipontino.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Helena Prestes, nota per aver partecipato al Grande Fratello 2024, ha attirato l’attenzione del pubblico. Durante il reality, ha riscosso molta affluenza e successo. Ora, si è recata a Times Square, dove ha ricevuto una sorpresa. La sua presenza nel reality ha contribuito a farla conoscere al grande pubblico. La partecipazione le ha anche regalato una storia d’amore.

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Helena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate del Grande fratello 2024 dove ha ottenuto grande popolarità ed ha trovato anche l'amore. La modella influencer si trova attualmente in America e più precisamente a New York dove sta facendo alcuni casting con la sua agenzia di moda. Nelle ultime ore, la compagna di Javier Martinez ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok che è stata seguita da oltre 4 mila utenti. In questa circostanza, Helena Prestes è rimasta visibilmente emozionata per una sorpresa compiuta da alcuni suoi fans. Un gruppo di supporter ha voluto trasmettere un messaggio per la modella brasiliana sui cartelloni pubblicitari di Times Square a New York.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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