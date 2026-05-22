Helena Prestes ha dichiarato di non essere innamorata di Javier Martinez, mentre si trova nel cast della prima edizione di The 50, il nuovo reality show trasmesso su Amazon Prime Video. La concorrente ha scelto di chiarire pubblicamente i propri sentimenti, dopo aver partecipato alla trasmissione. La sua presenza nel programma ha attirato l’attenzione, ma Prestes ha voluto specificare la propria posizione riguardo a una possibile relazione con un altro concorrente.

Helena Prestes è tra le protagoniste della prima edizione di The 50, il nuovo reality show di Amazon Prime Video. In queste ore, la modella brasiliana è finita al centro di alcune dichiarazioni da parte di Carlo Motta, col quale ebbe una storia d'amore alcuni anni fa. L'uomo intervistato da Fanpage ha mostrato dubbi in merito alla relazione degli Helevier. Il modello ha dichiarato le seguenti parole: "Ti posso garantire che loro stanno insieme e il motivo non è puramente venale. Penso che dopo tanto tempo condiviso sotto lo stesso tetto, a un certo punto ci si voglia bene per forza. Può darsi che si siano affezionati. Magari lei non è innamorata, ma si vogliono bene e si fanno compagnia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Helena Prestes non è innamorata di Javier Martinez”: la replica dell’ex gieffina

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Helena Prestes e il suo amore per Javier Martinez in The Fifty

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Non servono fronzoli quando l'eleganza è nel portamento. La purezza incontra un fascino magnetico. @helenaprestes @Festival_Cannes Anche se è dell'anno scorso, Lei ha una luce che splende. #heleners #helevier #prestinez #helenaprestes x.com

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