Helena Prestes e Javier Martinez, due nomi molto noti sui social, sono al centro di attenzione dopo alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex gieffina. La coppia, molto seguita online, ha attirato l’interesse del pubblico e dei media grazie a recenti aggiornamenti condivisi sui rispettivi profili. Le parole dell’ex concorrente del reality sono state pubblicate e stanno suscitando molte discussioni tra i follower.

Helena Prestes e Javier Martinez sono indubbiamente una delle coppie più seguite sui social in questo momento. I due godono di una grande popolarità grazie alla partecipazione al Grande fratello e diverse ospitate in televisione. In queste ore, la modella influencer brasiliana ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok che è stata seguita da oltre 3 mila utenti. In questa circostanza, la 35enne ha fatto una rivelazione bollente riguardante la sua giornata passata con Javier Martinez. Helena Prestes ha dichiarato senza tanti giri di parole: "Non abbiamo fatto la vasca. E' stato molto divertente questo momento, ha fatto la doccia lui mentre lo guardavo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e Javier Martinez, rivelazione bollente: cosa ha detto l’ex gieffina

Articoli correlati

Helena Prestes sorprende Javier Martinez: cosa ha fatto l’ex gieffinaHelena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più unite dello spettacolo italiano.

L’ex gieffina Helena Prestes ospite a ‘Verissimo’. Al suo fianco il fidanzato Javier MartinezSarà nel salotto televisivo di ‘Verissimo’ domenica 15 febbraio per raccontare il nuovo capitolo della sua vita insieme a Javier Martinez, è l’ex...

Helena Prestes e Javier Martinez, rivelazioni inedite nella notte!

Aggiornamenti e notizie su Helena Prestes

Temi più discussi: Verissimo: L'amore di Javier Martinez per Helena Prestes Video; Helena Prestes e la nuova casa a Lecco: Le chiavi di un sogno finalmente tra le mani; Helena Prestes, chi è la modella brasiliana: la morte del padre, il fidanzato Javier Martinez, la svolta grazie ai reality; Helena Prestes: La morte di mio padre mi ha distrutto. Era un uomo violento, ma io l'ho perdonato.

Helena Prestes e Javier Martinez sono sempre impegnati: la rivelazioneHelena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite in questo momento in Italia. L'influencer brasiliana ed il pallavolista si sono conosciuti ... ilsipontino.net

Helena Prestes agisce contro offese e cattiverie: sul web si parla di diffide agli hatersTra i fan di Helena è festa grande: in queste ore, infatti, si è sparsa la voce che la modella avrebbe diffidato diversi utenti ... it.blastingnews.com

è una di quelle donne che non hanno bisogno di esagerare per farsi notare: basta uno sguardo, un sorriso appena accennato e tutta la sua luce arriva dritta. Bella, intensa e assolutamente unica. #HelenaPrestes #DonnaMeraviglios - facebook.com facebook