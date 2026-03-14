Helena Prestes e Javier Martinez, conosciuti durante il Grande Fratello 2024, sono considerati una delle coppie più unite del panorama televisivo italiano. Da quando si sono incontrati nel reality, non si sono mai separati e continuano a condividere momenti pubblici e privati. Recentemente, Helena Prestes ha sorpreso Javier Martinez con un gesto inaspettato, attirando l’attenzione dei media e dei fan.

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più unite dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti all'interno del Grande fratello 2024 e da quel momento non si sono più lasciati. In queste ore, l'influencer brasiliana ha voluto sorprendere il compagno con una dolce dedica postata nel suo profilo Instagram dove ha oltre 300 mila utenti. In particolare, l'ex gieffina ha pubblicato un video in cui la si vede abbracciare teneramente Javier Martinez sopra il terrazzo della loro abitazione a Terni. Helena Prestes ha allegato il video romantico con la seguente didascalia: "la casa è." e con sottofondo le note di una canzone di Luis Miguel. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes sorprende Javier Martinez: cosa ha fatto l’ex gieffina

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