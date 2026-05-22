Heat 2 | Jason Clarke si unisce al cast del crime movie di Michael Mann con DiCaprio e Bale
È stato annunciato che l’attore prenderà parte al nuovo progetto, un film che si inserisce tra un sequel e un prequel dell’iconico film del 1995. La produzione vede coinvolti anche altri attori noti, tra cui due protagonisti di un film di grande successo. Il film è diretto da un regista noto nel genere, e si sta sviluppando con un cast che sta crescendo di giorno in giorno. La pellicola è prevista per un’uscita futura e coinvolge più figure del mondo del cinema.
Il cast di Heat 2, l’attesissimo e monumentale sequel-prequel del capolavoro crime Heat – La sfida (1995), continua a prendere forma. Secondo quanto svelato in esclusiva da Deadline, l’attore australiano Jason Clarke (Terminator Genisys) è entrato in trattative avanzate per ricoprire un ruolo chiave, al momento tenuto sotto stretto riserbo. Per l’attore si tratta di una reunion con il regista Michael Mann, che lo aveva già diretto nel 2009 nel biopic Public Enemies. Il progetto, inizialmente opzionato da Warner Bros., è passato sotto l’egida di Amazon MGM Studios e dell’etichetta United Artists, con Jerry Bruckheimer, Scott Stuber e Nick Nesbitt alla produzione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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