Heat 2 | Jason Clarke si unisce al cast del crime movie di Michael Mann con DiCaprio e Bale

È stato annunciato che l’attore prenderà parte al nuovo progetto, un film che si inserisce tra un sequel e un prequel dell’iconico film del 1995. La produzione vede coinvolti anche altri attori noti, tra cui due protagonisti di un film di grande successo. Il film è diretto da un regista noto nel genere, e si sta sviluppando con un cast che sta crescendo di giorno in giorno. La pellicola è prevista per un’uscita futura e coinvolge più figure del mondo del cinema.

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