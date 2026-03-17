The Last of Us 3 | Patrick Wilson e Jason Ritter si uniscono al cast della terza stagione

HBO ha annunciato che Patrick Wilson e Jason Ritter si uniranno al cast della terza stagione di The Last of Us. La produzione sta preparando i nuovi episodi, anche se la data di uscita non è ancora stata comunicata. La serie tv è basata sul videogioco e ha già riscosso grande successo con le prime due stagioni. La terza stagione rappresenta il prossimo passo nella trasmissione.

Nonostante l’attesa per i nuovi episodi sia ancora alta, HBO guarda già al futuro di uno dei suoi franchise di punta. Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, il cast della terza stagione di The Last of Us si arricchisce di nomi di peso: Patrick Wilson (Watchmen, The Conjuring) e Jason Ritter (Matlock) si uniscono ufficialmente alla produzione in ruoli ricorrenti. La curiosità maggiore riguarda proprio Ritter: l’attore aveva già partecipato alla prima stagione “sotto copertura”, interpretando un Clicker non accreditato in due episodi. Questa volta avrà un volto e un nome: Hanley, un soldato del WLF. Patrick Wilson, invece, vestirà i panni di Jerry, figura chiave legata al passato di Abby (interpretata da Kaitlyn Dever). 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Last of Us 3: Patrick Wilson e Jason Ritter si uniscono al cast della terza stagione Articoli correlati The Last of Us 3: Patrick Wilson entra nel cast! Svelate le prime novità sulla tramaA tre anni dal debutto che ha ridefinito il genere degli adattamenti videoludici, l’universo di The Last of Us continua a far parlare di sé. Mercoledì 3 su Netflix, al via le riprese della terza stagione: il castSono ufficialmente iniziate a Dublino, in Irlanda, le riprese della terza stagione di ‘Mercoledì’, la serie più vista di sempre su Netflix. Approfondimenti e contenuti su The Last Temi più discussi: 3 videogiochi il cui finale mi ha cambiato per sempre; Le nomination dei BAFTA Games Awards 2026: Clair Obscur ne ottiene molte, ma non quanto The Last of Us e GoW; Il futuro di The Last of Us Parte 3 genera un intenso dibattito tra i fan sul possibile prequel di Joel; 1348 Ex Voto - La recensione. The Last of Us 3, colpo di scena nel cast: arriva una star di The Conjuring, e nessuno se l’aspettava!La terza stagione di The Last of Us si arricchisce di nuovi volti: la star di The Conjuring, Patrick Wilson, entra nel cast, portando a colpi di scena inediti. libero.it The Last of Us 3: il punto sulla terza stagione della serie HBOLa stagione 3 di The Last of Us si staglia all'orizzonte, ed iniziano ad emergere i primi dettagli di quello che sarà il proseguo delle avventure di Ellie. serial.everyeye.it Bosco Sodi The Last Day a site-specific 57 ft. long polyptych Created with silver pigments and organic materials, the work questions the fast deterioration of our planet and the impermanence of life – one of the essential Buddhist doctrines: all of conditioned exi - facebook.com facebook