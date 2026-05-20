Fernanda Torres si unisce al cast del film distopico ‘Cuddle’ con Willem Defoe

Fernanda Torres, attrice brasiliana nota per la sua candidatura all’Oscar nel 2025, entra nel cast del film distopico ‘Cuddle’. La Torres collaborerà con Willem Dafoe, attore candidato quattro volte all’Oscar, noto per film come ‘Poor Things’ e ‘Platoon’. Il progetto è diretto da Bárbara Paz e si tratta di un nuovo film che si inserisce nel genere distopico. La produzione è in corso e il film vedrà la partecipazione di entrambi gli attori in ruoli ancora non rivelati.

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L’attrice brasiliana Fernanda Torres, candidata all’Oscar per la sua toccante interpretazione nel film vincitore dell’Academy Award 2025 “I’m Still Here” di Walter Salles, si unisce al quattro volte candidato all’Oscar Willem Dafoe ( Poor Things, Platoon ) nel prossimo film di Bárbara Paz, Cuddle. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Distopia e fantascienza. Ambientato in una metropoli di un futuro prossimo dove l’intimità si compra e si vende, Cuddle segue le vicende di Dante (Dafoe), un professionista degli abbracci pagato per offrire calore, conforto e un contatto umano a degli sconosciuti. La sua vita solitaria viene sconvolta dall’incontro con Ava (Torres), una donna immigrata la cui tranquilla forza e profonda empatia risvegliano qualcosa di a lungo sopito in entrambi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Fernanda Torres si unisce al cast del film distopico ‘Cuddle’ con Willem Defoe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Wagner Moura ou Fernanda Torres Sullo stesso argomento The Exorcist: John Leguizamo si unisce al cast stellare del nuovo film di Mike FlanaganIl nuovo e misterioso progetto di Mike Flanagan ambientato nell’universo de L’Esorcista (al momento noto semplicemente come The Exorcist) continua a... Giornata mondiale del teatro 2026: anche a Lecce la lettura del messaggio di Willem Defoeenerdì 27 marzo 2026 i teatri e i luoghi della cultura italiani celebrano la 64esima edizione della Giornata Mondiale del Teatro, istituita nel 1962...