Hantavirus su nave crociera positivo altro membro dell’equipaggio Mv Hondius Oms | Siamo a 12 casi e tre morti

Da periodicodaily.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro membro dell'equipaggio della nave da crociera Mv Hondius è risultato positivo all'Hantavirus. Lo ha comunicato oggi il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità attraverso il suo profilo social. Finora, sono stati confermati dodici casi di infezione e tre decessi collegati a questa infezione tra i lavoratori imbarcati sulla stessa nave. L'Organizzazione mondiale della sanità monitora attentamente la situazione e fornisce aggiornamenti sui sviluppi legati alla diffusione del virus.

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(Adnkronos) – Nuovo caso di positività all'Hantavirus per un membro dell'equipaggio Mv Hondius. A darne notizia oggi, venerdì 22 maggio, è il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus su X. "La conferma arriva dall'Olanda e riguarda un membro dell'equipaggio, sbarcato a Tenerife, rimpatriato nei Paesi Bassi e da allora in isolamento. Attualmente si registrano 12. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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