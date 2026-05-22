Hantavirus su nave crociera positivo altro membro dell’equipaggio Mv Hondius Oms | Siamo a 12 casi e tre morti

Un altro membro dell'equipaggio della nave da crociera Mv Hondius è risultato positivo all'Hantavirus. Lo ha comunicato oggi il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità attraverso il suo profilo social. Finora, sono stati confermati dodici casi di infezione e tre decessi collegati a questa infezione tra i lavoratori imbarcati sulla stessa nave. L'Organizzazione mondiale della sanità monitora attentamente la situazione e fornisce aggiornamenti sui sviluppi legati alla diffusione del virus.

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