Hantavirus su nave da crociera ultimo bilancio | sette casi e tre morti La MV Hondius attraccherà alle Canarie
A partire dall'1 aprile e fino al 4 maggio, sulla nave da crociera MV Hondius si sono verificati sette casi di hantavirus, di cui due confermati e cinque sospetti. Durante questo periodo, si sono verificati anche tre decessi tra i passeggeri e l'equipaggio. La nave si trova attualmente in porto alle Canarie, dove è prevista l'attracco. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e le misure di sicurezza sono state rafforzate.
(Adnkronos) – Sulla nave da crociera alle prese con un focolaio di hantavirus, la MV Hondius, "dall'1 aprile, data di partenza, fino al 4 maggio si sono registrati 7 casi (due confermati e cinque sospetti), tra cui 3 decessi". E' l'ultimo bilancio diffuso anche via social dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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