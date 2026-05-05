Hantavirus su nave da crociera ultimo bilancio | sette casi e tre morti La MV Hondius attraccherà alle Canarie

A partire dall'1 aprile e fino al 4 maggio, sulla nave da crociera MV Hondius si sono verificati sette casi di hantavirus, di cui due confermati e cinque sospetti. Durante questo periodo, si sono verificati anche tre decessi tra i passeggeri e l'equipaggio. La nave si trova attualmente in porto alle Canarie, dove è prevista l'attracco. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e le misure di sicurezza sono state rafforzate.