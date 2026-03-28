Durante una perquisizione, una deputata europea ha riferito di essere stata tenuta in una stanza di hotel per circa un'ora. Secondo quanto dichiarato, le è stato chiesto se partecipava a un corteo, ma non le è stato redatto alcun verbale. La stessa ha aggiunto di aver dichiarato subito la sua qualifica, ma le domande sono proseguite comunque.

«Sono arrivati alle 7,30 in hotel, hanno bussato direttamente alla porta della camera e sono rimasti oltre un'ora. Mi hanno chiesto se avevo intenzione di andare alla manifestazione e se avevo con me oggetti per offendere». È provata ma anche sconcertata Ilaria Salis per quanto accaduto oggi, sabato 28 marzo, giorno di manifestazione prevista a Roma. Perché si tratta di una deputata del Parlamento europeo e perché il controllo di polizia scattato all'alba «era evidentemente collegato al corteo». «Sono arrivata a Roma giovedì - spiega Salis - e ho svolto alcune attività per il mio ruolo di parlamentare europeo. Non era un mistero che fossi nella Capitale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Salis, il racconto della perquisizione: «Io, tenuta per un'ora nella stanza dell'hotel. Mi hanno chiesto se andavo al corteo, non hanno nemmeno fatto il verbale»

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