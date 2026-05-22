Lewis Hamilton ha dichiarato di non aver intenzione di ritirarsi e di voler rimanere nel team di Formula 1 per ancora a lungo. L’amministratore delegato ha precisato che il contratto attuale scade alla fine della prossima stagione e che l’obiettivo è proseguire la collaborazione. Le sue parole arrivano dopo alcune speculazioni sul possibile addio, mentre lui stesso ha espresso entusiasmo per il futuro con la scuderia.

Lewis Hamilton giura amore alla Ferrari e allontana le voci sul suo addio alla Rossa. “Ho ancora un anno e sono motivato. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi cinque anni e spero di restare in Ferrari per tanto tempo “, ha detto ieri il pilota britannico alla vigilia del weekend del Gp del Canada di Formula 1, quarta tappa del Mondiale. Hamilton: “Saremo al livello di McLaren e Red Bull”. “Adoro venire qui, ci sarà anche mia madre per godersi un’atmosfera che qui è unica. La pista è una delle miglior al mondo e qui ho vissuto grandi momenti. Per me e la Ferrari spero in un weekend migliore, abbiamo appreso molto soprattutto dall’ultima gara. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hamilton giura amore alla Ferrari: “Non mi ritiro, spero di restare a lungo”

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