Hamilton sul futuro in Ferrari | Il ritiro non esiste voglio restare altri 5 anni

In un'intervista rilasciata prima del Gran Premio del Canada, il pilota ha dichiarato di non considerare il ritiro e di voler proseguire la propria carriera con la Ferrari per almeno altri cinque anni. Il sette volte campione del mondo ha espresso la volontà di continuare a correre con il team, smentendo le voci di un possibile addio al motorsport. La dichiarazione è arrivata in un momento di grande attenzione attorno al suo futuro nel mondo della Formula 1.

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Lewis Hamilton spegne ogni voce sul possibile ritiro e rilancia il suo futuro con la Ferrari. Alla vigilia del GP del Canada, il sette volte campione del mondo ha dichiarato di stare già pensando ai prossimi cinque anni della sua carriera, confermando la volontà di restare a lungo in Ferrari. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hamilton sul futuro in Ferrari: “Il ritiro non esiste, voglio restare altri 5 anni” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hamilton JUST GOT The Boost Ferrari Needed To DESTROY Mercedes at Suzuka Sullo stesso argomento Abdulhamid sul futuro alla Roma: “Voglio restare al Lens”Il futuro di Saud Abdulhamid si tinge di gialloblù, con il difensore che esprime la chiara volontà di proseguire la propria avventura calcistica in... Leggi anche: Palladino sul futuro: “Voglio restare e costruire una squadra forte, aspetto la società” A 41 anni, Lewis Hamilton continua a inseguire l’ottavo titolo mentre nel paddock cresce il dubbio sul suo futuro: tra ambizione e tempo che avanza, il destino del campione Ferrari resta un equilibrio sottile Link dell'articolo nel primo commento Foto -X: Sc x.com Hamilton: Voci addio? Sto programmando i prossimi 5 anni, spero di restare in Ferrari per tanto tempoMONTREAL (CANADA) - Adoro venire qui, ci sarà anche mia madre per godersi un’atmosfera che qui è unica. La pista è una delle miglior al mondo e qui ho vissuto grandi momenti. Per me e la Ferrari sper ... tuttosport.com Seeing the Fab Faux tonight at the Hamilton in Washington, DC. Has anyone else seen them perform live? reddit Ralf Schumacher e il commento durissimo sul futuro di Hamilton in Ferrari: Ogni cosa ha una fine...Il fratello di Michael senza filtri sul pilota britannico: Deve lasciare, Bearman merita la chance di guidare la Rossa ... corrieredellosport.it