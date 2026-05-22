Sabato 23 maggio 2026 alle 15:00 si affrontano Halmstad e Örgryte IS in una partita valida per il nono turno dell’Allsvenskan. Le due squadre si trovano agli ultimi posti della classifica e cercano punti per migliorare la loro posizione in campionato. Örgryte IS, neopromossa, arriva da una serie di sconfitte, mentre Halmstad spera di approfittare del suo campo per ottenere un risultato positivo. La sfida si presenta come un’occasione per entrambe di muovere la classifica.

Sfida salvezza tra le ultime 2 squadre dell’Allsvenkan in questo nono turno di gare con il neopromosso Örgryte IS di scena sul campo dell’ Halmstad. Situazione complicata in casa Bollklubben, unica squadra del torneo a non aver ancora vinto una gara: sono solo 3 i pareggi conquistati e appena 5 i gol fatti in totale. Un inizio difficile ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Halmstad-Örgryte IS (sabato 23 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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