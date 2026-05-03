Halmstad-Brommapojkarna lunedì 04 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 4 maggio 2026 alle 19:00 si giocherà il posticipo del sesto turno di Allsvenskan tra l’Halmstad e il Brommapojkarna. La partita si inserisce in un turno che include anche una sfida importante per la zona bassa della classifica, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali per evitare le ultime posizioni. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono già disponibili sui principali siti di scommesse.

Posticipo del sesto turno di Allsvenskan che vede in programma la lotta salvezza tra l’Halmstad e il Brommapojkarna. La squadra di Lindholm è il fanalino di coda del torneo con appena 2 punti fatti in 5 partite, piegata dai campioni uscenti del Mjallby nell’ultimo turno. I rossoneri invece siedono 3 punti sopra e si confermano squadra da trasferta, laddove hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Halmstad-Brommapojkarna (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Brommapojkarna-AIK (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiSecondo turno di Allsvenskan che nel suo primo posticipo del lunedì vede l’AIK di Riveiro è di scena sul campo del Brommapojkarna. Mjallby-Halmstad (lunedì 27 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiInizio difficile per il Mjallby che per il momento ha solo 4 punti in classifica e cerca contro l’Halmstad la seconda vittoria in campionato.