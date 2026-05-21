Sabato 23 maggio 2026 alle 18:00 si gioca Bologna-Inter, ultima partita di campionato al Dall’Ara. L’Inter, che si è aggiudicata il titolo nazionale, affronta il Bologna in un incontro che chiude la stagione. Entrambe le squadre stanno preparando le formazioni e analizzando le quote e i pronostici disponibili. La partita rappresenta l’atto finale di un torneo che ha visto l’Inter dominare la classifica, mentre il Bologna cerca di concludere al meglio il campionato davanti al proprio pubblico.

I campioni d’Italia dell’Inter chiudono il loro campionato al Dall’Ara contro il Bologna nel match di sabato pomeriggio. Per i nerazzurri il trionfo in Coppa Italia ha contribuito a rendere la stagione decisamente positiva, e ora il club è già orientato verso il futuro. Il Biscione ha effettivamente staccato la spina e la settimana scorsa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bologna-Inter (sabato 23 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

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Bologna - Inter Sab 23/05/2026 H.18:00

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