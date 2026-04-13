Non sono più solo i sistemi informatici a essere sotto attacco. Il vero bersaglio, oggi, è la mente umana. È il focus del volume ‘Hackerare la mente. Parole, algoritmi e inganni. Come difendere la propria libertà digitale’, il nuovo saggio di Pierguido Iezzi e Gennaro Fusco, in uscita con Il Sole 24 Ore dal 28 marzo e in libreria dal 3 aprile. Il libro affronta una delle sfide più urgenti dell’era digitale: la manipolazione delle percezioni, delle emozioni e delle decisioni attraverso il linguaggio e le tecnologie intelligenti. In un contesto in cui le minacce informatiche si evolvono rapidamente, gli autori spostano il focus dalla sicurezza dei dati alla sicurezza cognitiva, mostrando come il vero punto debole non sia più il codice, ma il pensiero umano.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Esce il saggio ‘Hackerare la mente’ di Iezzi e Fusco, il focus è la cybersecurity

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