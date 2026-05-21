Milano tragedia in Bicocca | ubriaco investe due sorelle una muore

Una tragedia si è consumata questa mattina in zona Bicocca a Milano, dove un uomo sotto l’effetto di alcol ha investito due sorelle. Una delle due, di 70 anni, è rimasta gravemente ferita e si trova ricoverata al San Raffaele. L’uomo ha deciso di presentarsi spontaneamente alla Polizia Locale poco dopo l’incidente. Le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi e stanno verificando i dettagli dell’accaduto.

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? Punti chiave Come sta la sorella di 70 anni ricoverata al San Raffaele?. Perché il conducente ha deciso di presentarsi spontaneamente alla Polizia Locale?. Quali sono le condizioni cliniche della donna ferita in terapia intensiva?. Cosa accomuna questo tragico evento a quanto accaduto in viale Pirelli?.? In Breve Sorella di 70 anni in terapia intensiva al San Raffaele.. Conducente di 39 anni con tasso alcolemico quattro volte oltre il limite.. Incidente simile avvenuto il 16 maggio in viale Pirelli con un settantasettenne deceduto.. Residenti di via Carnia segnalano ripetuti episodi di pericolo nella zona Bicocca.. Una donna di 75 anni ha perso la vita nella notte tra lunedì e martedì 21 maggio 2026 a Milano, dopo essere stata investita da un automobilista ubriaco mentre attraversava le strisce pedonali in via Carnia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, tragedia in Bicocca: ubriaco investe due sorelle, una muore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Pirata ubriaco investe due sorelle sulle strisce a Milano, una muore Leggi anche: Milano, ubriaco investe due sorelle sulle strisce e scappa: una è morta, l’altra è gravissima Milano, travolta una coppia: morto il marito, grave la moglieMILANO – Grave incidente stradale nel pomeriggio in viale Pirelli, nella zona Bicocca di Milano, dove una coppia di anziani è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. L’uomo, 76 anni, ... livesicilia.it Morto a Milano investito da un'auto, gravissima la moglie: la coppia travolta sulle strisce pedonaliIncidente mortale a Milano: coppia travolta da un'auto in viale Pirelli. Muore un uomo di 77 anni, la moglie è in gravissime condizioni al Niguarda ... virgilio.it