Guida pericolosa furti e spray urticante | scattano quattro denunce dopo i controlli dei Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno effettuato controlli nei territori di Meldola e Forlimpopoli, concentrandosi sulle zone più frequentate e le strade principali. Durante le operazioni sono state identificate diverse irregolarità, tra cui la guida pericolosa e il possesso di uno spray urticante. Sono state ritirate alcune patenti e segnalate quattro persone per furto di bottiglie di alcolici e per altre infrazioni legate alla sicurezza e alla legalità.

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