Guida pericolosa furti e spray urticante | scattano quattro denunce dopo i controlli dei Carabinieri
Nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno effettuato controlli nei territori di Meldola e Forlimpopoli, concentrandosi sulle zone più frequentate e le strade principali. Durante le operazioni sono state identificate diverse irregolarità, tra cui la guida pericolosa e il possesso di uno spray urticante. Sono state ritirate alcune patenti e segnalate quattro persone per furto di bottiglie di alcolici e per altre infrazioni legate alla sicurezza e alla legalità.
Patenti ritirate, bottiglie di alcolici rubate e persino uno spray urticante in tasca. È il bilancio del servizio di controllo scattato nei giorni scorsi nei territori di Meldola e Forlimpopoli, dove i Carabinieri hanno passato al setaccio le strade principali e le aree più frequentate della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sullo stesso argomento
Isola d'Elba, controlli dei carabinieri nelle strade della movida: quattro denunce per guida sotto l'effetto di drogaI carabinieri elbani hanno effettuato una serie di controlli nel weekend del 16 e 17 maggio in alcune delle aree più frequentate del territorio...
Leggi anche: Controlli dei carabinieri: scattano arresto e denunce
Nove denunciati nel pisano tra droga, furti e guida pericolosa facebook
Lucera, guida pericolosa e aggressione agli agenti: arrestato un uomo dalla Polizia di StatoLucera, uomo arrestato dalla Polizia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo segnalazioni per guida pericolosa. lamilano.it
Furti, è allarme nella Marca: rubata anche l'auto della scuola guidaTREVISO - I ladri tornano a colpire nella Marca. Da Zero Branco alla Ghirada. E lo fanno anche in modo insolito. È il caso, appunto, dell'autoscuola New Zero di via Monte Croce, a Zero Branco, dove i ... ilgazzettino.it