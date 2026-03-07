Controlli dei carabinieri | scattano arresto e denunce

Durante la notte, i carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno effettuato controlli sul territorio, portando all’arresto di una persona e alla denuncia di altre tre. Le operazioni si sono svolte in diverse zone della zona di competenza, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme. L’attività ha portato a risultati concreti, con l’identificazione e il fermo di soggetti coinvolti in comportamenti illeciti.

Un arrestato e tre denunciati. E' il bilancio delle attività messe in campo durante la notte, nell'ambito dei territori di competenza della Compagnia Carabinieri di Marcianise. A Orta di Atella un 49enne del posto, sottoposto agli arresti domiciliari, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti (8 grammi di cocaina). Nella sua disponibilità i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisione e la somma in contanti di 2.500 euro. Sempre a Orta di Atella un 31enne e un 32enne sono stati denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità in quanto, destinatari di avviso orale, sono stati controllati in auto unitamente ad altri due pregiudicati, anche loro di Orta di Atella.

