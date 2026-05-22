Guida agli eventi del weekend 22 – 24 maggio

Questo fine settimana propone una serie di eventi tra spettacoli, sagre e iniziative culturali. Tra gli appuntamenti in programma ci sono «Magie al Borgo», «Come d’Incanto», la festa «Evviva Valcalepio» e la «Sagra della Carbonara». Inoltre, si terrà lo spettacolo «Magnificat», offrendo diverse possibilità di intrattenimento e partecipazione per il pubblico locale e non solo. La maggior parte degli eventi si svolge tra venerdì e domenica, coinvolgendo varie location della zona.

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Guida. Da «Magie al Borgo» a «Come d’Incanto», da «Evviva Valcalepio» alla «Sagra della Carbonara», passando per lo spettacolo «Magnificat». Ecco i nostri consigli per questo weekend La parola d’ordine di questa settimana è magia. Tra spettacoli emozionanti e giornate all’insegna del buon gusto, la provincia si prepara ad accogliere una ricca serie di eventi tutti da vivere. Non avete ancora pianificato il vostro weekend? Non preoccupatevi, ci abbiamo pensato noi! Questo weekend torna la 24esima edizione di « Magie al Borgo », il festival internazionale d’arte di strada che ogni anno trasforma il centro di Costa di Mezzate in un teatro a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (22 – 24 maggio) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Things To Do in Dubai This Weekend | 1–3 May 2026 Guide Sullo stesso argomento Leggi anche: Guida agli eventi del weekend (20 – 22 marzo) Leggi anche: Guida agli eventi del weekend (24 – 26 aprile) Guida completa agli eventi in Veneto nel weekend 22-24 maggio 2026: sagre, feste, concerti, Vicenza Jazz, Jesolo, Treviso, Montagnana, Verona, Venezia e gite pratiche. #Cultura #Eventi #Turismo x.com Guida agli eventi del weekend (22 – 24 maggio)Eppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, i ... ecodibergamo.it Fuorisalone 2026: la guida agli eventi moda. Tutti gli oggetti creati per la Design WeekCupra propone un’interpretazione del concept Essere Progetto come un manifesto che supera l’idea di semplice esposizione per affermare una visione culturale del design. All’interno del Cupra Garage ... corriere.it