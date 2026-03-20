Guida agli eventi del weekend 20 – 22 marzo

Il fine settimana dal 20 al 22 marzo propone diversi eventi: si svolge la Sagra Contadina, si tengono le Giornate FAI di Primavera, e si apre il campo di tulipani. Inoltre, ci sarà un concerto di Joe Lovano e la «Festa di Primavera» organizzata da Pandemonium Teatro. Sono in programma manifestazioni che coinvolgono diverse location e pubblico.

Guida. Dallo Sagra Contadina alle Giornate FAI di Primavera, dalla Campo di Tulipani al concerto di Joe Lovano, passando per la «Festa di Primavera» di Pandemonium Teatro. Ecco i nostri consigli per questo fine settimana La primavera è finalmente arrivata. Se siete alle prese con le pulizie e con i primi aperitivi, non vi preoccupate: ci pensiamo noi ad organizzare il vostro weekend. Come ogni settimana, abbiamo infatti selezionato i migliori appuntamenti per godervi appieno ogni istante. Un consiglio. lasciatevi sorprendere! Diamo il via a questo weekend all’insegna dei sapori. A Spirano torna infatti la seconda edizione della « Sagra Contadina e Festa di Primavera ». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (20 – 22 marzo) Articoli correlati Leggi anche: Guida agli eventi del weekend (20 – 22 febbraio) Leggi anche: Guida agli eventi (anche gratis) del weekend: cosa fare a Torino il 20, 21 e 22 febbraio FREE Winter Lights Festival London 2026 | Canary Wharf Una raccolta di contenuti su Guida agli Temi più discussi: Guida agli eventi del weekend (13 – 15 marzo); Festa del papà 2026, giovedì 19 marzo: guida agli eventi di Milano; Musica, teatro, cultura e tanto altro nel weekend in provincia di Chieti: la guida agli eventi; Fuorisalone 2026 in Brera: il meglio della Design Week. Guida agli eventi del weekend (20 – 22 marzo)Eppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, i ... ecodibergamo.it Sport in tv e streaming oggi 19 marzo: la guida completa agli eventiOggi 19 marzo, un palinsesto sportivo ricchissimo: dal tennis di Miami al calcio europeo, tutto in tv e streaming ... it.blastingnews.com La giunta approva le linee guida per i contributi destinati agli eventi culturali in città. Due fasce di finanziamento, nuove regole e tempi anticipati per aiutare chi programma - facebook.com facebook Guida agli Oscar 2026 x.com