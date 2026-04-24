Guida agli eventi del weekend 24 – 26 aprile

Ecco una panoramica degli eventi in programma nel fine settimana dal 24 al 26 aprile. Tra le iniziative ci sono il festival musicale e gastronomico, uno spettacolo teatrale, una gara di macchine fatte in modo artigianale, e la celebrazione dei castelli e dei borghi medievali. Inoltre, sono previste visite guidate al Museo Bernareggi, offrendo un’occasione di scoperta culturale e ricreativa per i partecipanti.

Guida. Da «Suoni e Sapori» allo spettacolo «La luce del nero», dal «Soap Box Rally» alla «Giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali», passando per le visite al Museo Bernareggi. Ecco i nostri consigli per questo weekend Anche aprile sta piano piano giungendo al termine, tra temporali improvvisi e sbalzi di temperatura che profumano sempre più di estate. Ma nella stagione in cui la natura si risveglia, si riaccende anche la memoria. In occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione, non mancano eventi speciali dedicati al ricordo della Resistenza. Per vivere al meglio questo weekend, vi proponiamo alcuni eventi che vi permetteranno di godere questi giorni di festa tra riflessione e relax.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (24 – 26 aprile) Flagler in a Flash April 2026 Notizie correlate Leggi anche: Guida agli eventi del weekend e di Pasqua (3 – 6 aprile) Leggi anche: Guida agli eventi del weekend (10 – 12 aprile) Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Guida agli eventi del weekend (17 – 19 aprile); Fuorisalone 2026 a Milano: guida agli eventi gratis; Fuorisalone 2026: guida agli eventi di tutti i distretti (with english version); Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design Week. Milano Design Week 2026, cosa vedere? Installazioni e mostre del Fuorisalone: guida agli eventi da non perdereLa Milano Design Week 2026 torna a trasformare la città meneghina nella capitale della creatività: da lunedì 20 a domenica 26 aprile 2026, nella settimana del Salone del Mobile (aperto al pubblico all ... mentelocale.it Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design WeekInstallazioni, biblioteche, archivi, retail scenografici, cocktail e collezioni per la casa: ecco la mappa completa degli appuntamenti fashion da non perdere ... ilfattoquotidiano.it Nel 2025 record di candidati agli esami di guida, ma uno su quattro bocciato - facebook.com facebook Nel 2025 record di candidati agli esami di guida, ma uno su quattro bocciato. L'Asaps ha analizzato i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti #ANSAmotori #ANSA x.com