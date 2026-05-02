Ucraina attacco russo su Ternopil | almeno 12 feriti

Venerdì, la città di Ternopil in Ucraina è stata interessata da un attacco con almeno 36 droni di provenienza russa. Durante l’assalto, sono state colpite infrastrutture civili e impianti industriali, provocando danni e feriti. Alcune zone della città hanno perso l’energia elettrica a causa di problemi alle linee di distribuzione. La situazione ha portato a un aumento delle persone con ferite, senza che siano state segnalate vittime mortali.

Venerdì la città di Ternopil, in Ucraina, è stata colpita da almeno 36 droni russi. Sono state registrate lesioni a impianti industriali e infrastrutture civili, mentre una parte della città è rimasta senza elettricità a causa dei danni alle linee elettriche. Secondo l’amministrazione militare regionale di Ternopil, almeno 12 persone sono rimaste ferite a seguito dell’attacco. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacco russo su Ternopil: almeno 12 feriti Notizie correlate Ucraina, dentro l'edificio danneggiato dopo l'attacco russo su Zaporizhzhia: almeno 3 i feritiIl Servizio di emergenza statale dell’Ucraina ha riferito che almeno tre persone sono rimaste ferite dopo l’ultimo attacco russo a Zaporizhzhia. Ucraina, attacco russo con i droni su Odessa: due morti e 12 feritiDue persone sono morte e oltre una dozzina sono rimaste ferite in un attacco russo avvenuto nella notte sulla città portuale di Odessa, sul Mar Nero,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Attacco russo sull'Ucraina, bombe e droni in più regioni: news di oggi; Raid incrociati a Chernobyl tra Russi e Ucraini, rischio radioattività; Ucraina, attacco russo su Ternopil: almeno 12 feriti; L’Ucraina ha superato la Russia negli attacchi coi droni. Guerra Ucraina Russia, Trump: Conflitto duro, ma credo lo risolveremo. LIVELo ha detto il presidente americano Donald Trump. Intanto secondo Zelensky gli attacchi condotti con droni iraniani contro le infrastrutture petrolifere russe hanno provocato danni per sette miliardi ... tg24.sky.it Guerra Ucraina Russia, raid su Odessa: colpiti edifici civili, 14 feritiMassiccio raid di droni russi contro obiettivi civili Odessa nella notte, ha denunciato il responsabile dell'amministrazione militare della città ucraina. Un totale di 13 persone sono rimaste ferite, ... tg24.sky.it Io ho citato fatti, che lei non può smentire, lei cerca di buttare la palla in tribuna! Ma questi fatti sono decisivi anche per la pace in Ucraina. A meno di non chiamare pace la resa dell’Ucraina, non può negare che l’ostacolo vero, al di là delle schermaglie e della x.com L'Ucraina colpisce ancora il porto russo di Tuapse mentre si aggrava la crisi ambientale Venerdì i droni ucraini hanno colpito il porto russo di Tuapse, sul Mar Nero, per la quarta volta in 16 giorni, mentre le autorità faticano a gestire un disastro ambientale cres - facebook.com facebook