L' Iran riapre Hormuz petroliere in transito ma restano i nodi Usa | Stop raid in Libano Netanyahu scioccato
Un gruppo di petroliere sta attraversando lo Stretto di Hormuz, secondo i dati di MarineTraffic riportati dalla Bbc. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno chiesto di fermare gli attacchi in Libano, mentre il premier israeliano ha commentato con sorpresa le recenti tensioni. La riapertura dello stretto iraniano ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza delle rotte energetiche, anche se permangono alcuni punti di crisi irrisolti.
Un convoglio di petroliere in partenza dal Golfo è in transito nello Stretto di Hormuz. Lo mostrano i dati MarineTraffic citati da Bbc. Si possono osservare diverse imbarcazioni in movimento, tra cui, secondo il sito, navi progettate per il trasporto di petrolio, gas di petrolio liquefatto e prodotti chimici. Ma la minaccia di Teheran è chiara: richiuderemo lo Stretto se il blocco Usa dei nostri porti continuerà. Come la lo è la risposta di Trump, che senza un accordo di pace è intenzionato a tenere il punto sulle infrastrutture iraniane, aggiungendo che potrebbe non estendere il cessate il fuoco dopo la sua scadenza di mercoledì. Eppure, ad...🔗 Leggi su Feedpress.me
Notizie correlate
Leggi anche: Trump avverte l'Iran: "Senza accordo il blocco navale resta". Scintille Usa-Israele: "Netanyahu scioccato per lo stop ai raid in Libano”
Trump: “Attacchi in Libano? Israele deve fermarsi”. Netanyahu si dice “scioccato”. Petroliere attraversano lo Stretto di HormuzUn convoglio di petroliere in partenza dal Golfo è in transito nello Stretto di Hormuz.
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Medio Oriente, l'Iran riapre Hormuz. Trump: 'Porteremo negli Usa l'uranio arricchito'. Teheran: 'Inaccettabile'; Iran riapre Stretto di Hormuz, annuncio e reazione di Trump: la base dell'accordo; Tregua in Libano, l'Iran riapre Hormuz; Iran e Stati Uniti concordano una tregua di due settimane: Hormuz riapre, esultano i mercati.
L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz, verso l'accordo con gli Stati Uniti -La giornata del 17 aprileIl presidente americano Donald Trump ha dichiarato che manterrà il blocco Usa dei porti iraniani se non verrà raggiunto un accordo di pace con Teheran, aggiungendo che potrebbe non estendere il cessat ... ansa.it
L'Iran riapre Hormuz e parte dello spazio aereo, ma restano i nodi. Usa: 'Stop raid in Libano', Netanyahu: 'scioccato' - LIVETeheran: 'Richiuderemo lo Stretto se il blocco Usa dei nostri porti continuerà'. Trump: 'Senza un accordo di pace il blocco dei porti iraniani resta' (ANSA) ... ansa.it
L'Iran riapre parzialmente il suo spazio aereo facebook
Iran, Hormuz riapre ma restano tensioni. Trump: "Negozieremo durante il fine settimana" x.com