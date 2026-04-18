L' Iran riapre Hormuz petroliere in transito ma restano i nodi Usa | Stop raid in Libano Netanyahu scioccato

Un gruppo di petroliere sta attraversando lo Stretto di Hormuz, secondo i dati di MarineTraffic riportati dalla Bbc. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno chiesto di fermare gli attacchi in Libano, mentre il premier israeliano ha commentato con sorpresa le recenti tensioni. La riapertura dello stretto iraniano ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza delle rotte energetiche, anche se permangono alcuni punti di crisi irrisolti.